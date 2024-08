Napoli, Manna è a Londra per sbloccare lo scambio Osimhen-Lukaku. Pronto un nuovo incontro col Chelsea

Sono passati ormai due mesi dall'apertura del mercato estivo 2024/25 e, proprio come se fossimo tutti piombati in una sorta di enorme gioco dell'oca, due società si sono ritrovate loro malgrado alla casella di partenza. Si tratta diche, per quanto riguarda il ruolo di attaccante centrale di numero 9, si sono trovate nuovamente attorno a un tavolo per trattare l'eventuale scambio frache però sono completamente. Il centravanti belga, una volta lasciata la Roma è tornato controvoglia al Chelsea e ha. Il nigeriano, invece, ha ottentuo al momento del suo rinnovo col Napoli la promessa della cessione eche non è però mai arrivato a un accordo con De Laurentiis. Nel mezzo c'è il Chelsea cherispetto all'ex Lille, ma che ora si sta ritrovando a piazzare un nuovo affondo dopo i primi contatti di luglio.

Chi in questi giorni è al lavoro per provare a sbloccare questo affare è il direttore sportivo del Napoli. L'ex-Juve è volato in questi giorni a Londra per trattare direttamente con gli intermediari che si stanno occupando dei due giocatori e per incontrare nuovamente il Chelsea e presentare un'offerta finale che soddisfi tutte le partiDe Laurentiis non vuole mollare troppo la presa sul valore della clausola, ma potrebbe accettare alla fine anche un prestito con obbligo di riscatto a cifre quanto più vicine possibili (comprese di valutazione del cartellino di Lukaku) alla clausola rescissoria da 130 milioni. Per il Napoli oggi il belga non vale più di 30 milioni di euro e la distanza fra le parti, di fatto, sta ancora tutta nelle cifre.

, il Napoli spinge per cifre differenti e preferirebbe prendere Lukaku in prestito con obbligo di riscatto per abbassare ulteriormente l'affare. Nel mezzo i due giocatori con Osimhen che, nella giornata di ieri, ha aperto a sorpresa al trasferimento a Londra trovando un accordo di massima su uno stipendio da oltre 12 milioni di euro. Rispetto a due mesi fa, il giro dell'oca ci ha riportati al punto di partenza, ma con