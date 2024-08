Napoli, si accende il mercato: Neres si avvicina, Lukaku aspetta, si stringe per Gilmour e non solo

AFP via Getty Images

. C'è da rifondare, da ripartire dopo il decimo posto e Conte ha chiesto più di un innesto. Il mercato in entrata ha già visto qualche movimento, partendo da Spinazzola svincolato, fino agli acquisti di Rafa Marín e Buongiorno. Sembrava fatta anche per il quarto acquisto, perché Brescianini aveva anche svolto le visite mediche a Villa Stuart. Tutto saltato, però. Non c'è tempo di fermarsi adesso, tre giorni e ci sarà l'esordio in campionato e tra due settimane chiuderà anche lo stesso calciomercato. Intanto alcuni colpi sono praticamente dietro l'angolo per il Napoli.

- È il primo nome, quello che Conte attende da oltre un mese. Inutile girarci intorno. Il centravanti è la parte più importante in questo momento ee proprio per questo il ds Manna è volato a Londra, per cercare di trovare un punto di incontro con il Chelsea, ma anche che il giocatore accetti la destinazione (nonostante il PSG ancora nella sua testa). Si lavora sui dettagli e l'accordo ancora da trovare: in questo momento in piedi ci sono circaPresto si potrebbe sbloccare l'operazione, Conte spera di avere la nuova punta pronta per la seconda di campionato.

. L'esterno portoghese è sempre più vicino al Napoli, c'è l'intesa con il calciatore per un, si attende solo la fumata bianca, con il calciatore che è rimasto fuori in occasione dell'esordio in campionato nel ko contro il Famalicao.- Bisogna fare in fretta soprattutto per il centrocampo. Perché Conte si ritrova oggi con i soli Anguissa e Lobotka, a cui si possono aggiungere solo Coli Saco e Iaccarino. Ma sono due ragazzi che saranno girati nelle prossime settimane in prestito. Dunque, uomini contati a centrocampo e la necessità di arrivare quanto prima a un paio di nuovi innesti, dopo l'affare Brescianini sfumato. C'èche rientra nella trasferta inglese di Manna. Balla ancora qualcosa tra i club, anche se lDifficile avercelo già per il match di Verona, l'intento è comunque quello di chiudere nei prossimi giorni. Servirà un altro centrocampista, anche per una questione numerica. C'èdello United, però la richiesta economica di circa 30 milioni oggi rappresenta un ostacolo. Il Napoli si prepara, ha qualche colpo in canna, alcuni acquisti sono più vicini che mai e altri sondaggi saranno fatti. Sono attese due settimane molto intense ai piedi del Vesuvio.