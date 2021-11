Undicesima puntata della rubrica degli oscar di calciomercato.com. Sette classifiche con varie specialità, dal gesto tecnico alla grande parata, dalla combattività al più efficace intervento difensivo, dai rigori (procurati e provocati) agli assist. Pubblicheremo una classifica giornata per giornata e una classifica totale.

per il momento sono:(davanti a Thorsby) nel “Gattuso”,ai quali si è aggiunto Saponara nel “Baggio”,nel “Cannavaro”,nello “Zoff”,nel “Rivera”.-------------------------------------------------------------------------------------------D. Zapata (Atalanta)Vlahovic (Fiorentina)Rovella (Genoa)Pinamonti (Empoli)Belotti (Torino)Anguissa (Napoli)Kjaer (Milan)Skriniar (Inter)Caprari (Verona)Medel (Bologna)----------------------5 punti: Maggiore (Spezia)4 punti: Thorsby (Sampdoria)3 punti: Skriniar (Inter); Milinkovic (Lazio); Tonali (Milan); Barak (Verona)-------------------------------------------------------------De Roon (Atalanta): il gol con tiro al volo Saponara (Fiorentina): colpo di tacco a liberare Odriozola sul secondo gol di VlahovicKiyine (Venezia): sfiora il gol alla Insigne dopo una serpentina alla MaradonaHenderson (Empoli): assist per Cutrone nell’azione del rigoreSanabria (Torino): il filtrante nell’azione del primo golElmas (Napoli): due colpi sotto nell’azione del golIbrahimovic (Milan): punizione furba per la rete dell’1-0Correa (Inter): azione personale conclusa in golSimeone (Verona): il secondo gol, con tiro a giro, è un capolavoroArnautovic (Bologna): il velo sulla rete di De Silvestri----------------------3 punti: Barrow (Bologna); Nico Gonzalez e Saponara (Fiorentina); Dybala(Juventus); Leao (Milan); L. Insigne (Napoli); Berardi (Sassuolo); Okereke(Venezia)2 punti: Ilicic (Atalanta); Arnautovic (Bologna); Marin (Cagliari);Henderson (Empoli); Calhanoglu e Correa (Inter); Felipe Anderson (Lazio);Abraham e Lo. Pellegrini (Roma); Simeone (Verona)-------------------------------------------------------------------------Acerbi (Lazio): ottima lettura del movimento di Zappacosta, ne anticipa latraiettoriaErlic (Spezia): chiusura su SottilCeccaroni (Venezia): una serie di interventi decisiviFerrari (Sassuolo): salvataggio di testa sulla linea di porta su tiro diHendersonYoshida (Sampdoria): la spaccata su Sanabria nel primo tempoRanieri (Salernitana): anticipo su PolitanoKjaer (Milan): recupero su AbrahamSkriniar (Inter): vincente nell’uno contro uno su Deulofeu in campo apertoGünter (Verona): annulla un paio di azioni di Morata----------------------4 punti: Acerbi (Lazio); Koulibaly (Napoli); Ibanez (Roma); Ferrari(Sassuolo)3 punti: Medel (Bologna); Tonali (Milan); Yoshida (Sampdoria); Nuytinck(Udinese); Dawidowicz (Verona)-------------------------------------------Musso (Atalanta): prodezza su MoroProvedel (Spezia): gran volo su tiro di Vlahovic da fuoriSirigu (Genoa): risposta alla grande all’incornata ravvicinata di CaldaraVicario (Empoli): chiude lo specchio a TraorèAudero (Sampdoria): uscita bassa su PraetOspina (Napoli): su colpo di testa di StrandbergTatarusanu (Milan): decisivo su Carles PerezHandanovic (Inter): paratona su Deulofeu con mano di richiamoSkorupski (Bologna): volo su conclusione di Lykogiannis----------------------8 punti: Skorupski (Bologna); Vicario (Empoli); Sirigu (Genoa); Audero(Sampdoria)6 punti: Musso (Atalanta); Handanovic (Inter);5 punti: Ospina (Napoli); Rui Patricio (Roma)4 punti: Tatarusanu (Milan); Silvestri (Udinese)----------------------------------------------------------------5 assist: Barella (Inter)4 assist: Pasalic (Atalanta); Luis Alberto e Milinkovic (Lazio); Caprari(Verona)3 assist: Barrow (Bologna); Marin (Cagliari); Rovella (Genoa); Dybala(Juventus); Ansaldi (Torino); Ilic (Verona)-----------------------------------------------------Milenkovic (Fiorentina)Cutrone (Empoli)Ibrahimovic (Milan)----------------------2 punti: Henderson (Empoli); Dzeko (Inter); Osimhen (Napoli)1 punto: Gosens e Zappacosta (Atalanta); De Silvestri (Bologna); Pavolettie Keita Balde (Cagliari); Pinamonti e Cutrone (Empoli); Vlahovic,Bonaventura, Biraghi e Milenkovic (Fiorentina); Badelj, Pandev e Caicedo(Genoa); Alex Sandro (Juventus); Barella (Inter); Acerbi, Muriqi e Patric(Lazio); Ibrahimovic (Milan); Elmas, Di Lorenzo, Zielinski, Insigne(Napoli); Pedro, Zaniolo e Mkhitaryan (Roma); Djuric (Salernitana); Caputo(Sampdoria); Boga (Sassuolo); Arslan (Udinese); Okereke (Venezia); Simeonee Barak (Verona)------------------------------------------------Gyasi (Spezia)Chiriches (Sassuolo)Ibanez (Roma)-----------------------2 punti: Szczesny (Juventus); Djidji (Torino)1 punto: Maehle, Djimsiti e Demiral (Atalanta); Soriano, Theathe, Medel e Mbaye (Bologna); Godin e Keita Balde (Cagliari); Vicario, Zurkowski e Bandinelli (Empoli); Callejon, Igor e Martinez Quarta (Fiorentina); Sabelli e Maksimovic (Genoa); Skriniar, A. Bastoni e Dumfries (Inter); Akpa Akpro e Hysaj (Lazio); Ibanez (Roma); Strandberg (Salernitana); Consigli e Chiriches (Sassuolo); Zoet, Erlic, Provedel e Gyasi (Spezia); Kone (Torino); Silvestri e Becao (Udinese); Caldara, Ceccaroni, Mäenpää (Venezia); Dawidowicz (Verona)Questi i nostri criteri------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che si è battuto di più, mostrando agonismo, grinta, senso diappartenenza-------------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che ha compiuto il gesto tecnico più spettacolare, un dribbling, una finta, un lancio di 50 metri, una rete stupenda--------------------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che ha compiuto l’intervento difensivo più efficace, una scivolata, una palla arpionata, la respinta non casuale di una palla-gol, la palla conquistata nella propria area di rigore-----------------------------------In ogni partita il giornalista indica il portiere (uno solo per ogni gara) che ha compiuto la parata più bella, più difficile e decisiva-------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che fanno l’assist per un gol. Vengono presi in considerazione anche gli assist da calci piazzati---------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che sisono procurati un rigore a favore per aver subìto un fallo o per un toccodi mano di un difensore dopo un suo cross o un suo tiro-------------------------------------In ogni partita il collega indica il giocatore o i giocatori che hanno causato un rigore.