Getty

Il toccante messaggio di Eriksson: "Non dispiacetevi, sorridete e vivete la vita fino in fondo"

29 minuti fa

Sven-Goran Eriksson, ex allenatore tra le altre di Lazio, Sampdoria e Fiorentina, ha lasciato un bel messaggio diffuso in un'anteprima dal Daily Mail. Queste parole sono incluse nel trailer del documentario realizzato da Amazon Prime Video sullo svedese, che ha annunciato tempo fa di essere malato terminale.



"Ho avuto una bella vita, sì. Penso che tutti noi abbiamo paura del giorno in cui moriremo. Ma la vita riguarda anche la morte. Spero che alla fine la gente dirà, sì, era un brav'uomo, ma non tutti lo diranno. Spero che mi ricorderete come un ragazzo positivo che cercava di fare tutto il possibile. Non dispiacetevi, sorridete. Grazie di tutto, allenatori, giocatori, il pubblico, è stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi e prendetevi cura della vostra vita. E vivetela".