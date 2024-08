Lazio, concorrenza per Ngonge: possibile anche un derby di mercato

Getty Images

Cyrilè entrato da qualche giorno nella lista dei possibili acquisti dellaIl belga, di origini congolesi, classe 2000, sarebbe un colpo da fine mercato, per rimpiazzare l'eventuale partenza di Isaksen o un'addio concordato con Pedro (scenari al momento di difficile realizzazione). L'attaccante esterno di proprietà del Napoli è ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte, nonostante l'investimento da 18 milioni di euro che i partenopei avevano fatto a gennaio scorso per prenderlo dal Verona. Potrebbe partire, ma bisognerebbe da trattare con De Laurentiis sulle cifre per il diritto o l'obbligo di riscatto. E comunque c'è la concorrenza da battere.

Ngonge infatti è stato individuato come possibile rinforzo anche dal, che dovrà sopperire all'assenza forzata di Cambiaghi nei prossimi mesi. E poi c'è pure la Roma che ha preso informazioni sul giocatore, come possibile sostituto di. Per i giallorossi però la prima scelta è Boga e nelle ultime ore è stato proposto anche Depay. Sembra presto quindi per parlare di un vero e proprio derby di mercato; ma se a ridosso della chiusura della sessione estiva le due squadre capitoline decidessero, per necessità, di affondare il colpo, allora la pista Ngonge, al momento fredda per entrambe, potrebbe diventare rapidamente rovente.