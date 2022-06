La trattativa per Roberto Gagliardini al Torino è conclusa ancora prima di iniziare. La società granata è alla ricerca di un centrocampista di quantità che possa sostituire Tommaso Pobega e tra i giocatori a cui il dt Davide Vagnati aveva pensato c'era anche il mediano dell'Inter.



Gagliardini non era una prima scelta, non per questioni tecniche ma di costi dell'operazione, nonostante ciò c'è stato un sondaggio da parte dei granata ma non si è registrata una disponibilità da parte dell'Inter e dello stesso giocatore a intavolare una trattativa.