Tra i calciatori che il Torino sta seguendo e valutando in vista della prossima stagione, oltre a Sebastiano Esposito dell'Inter, c'è anche Kevin Lasagna. L'attaccante dell'Udinese è considerato dal direttore tecnico Davide Vagnati una delle possibili alternative ad Andrea Belotti nel caso questo dovesse essere ceduto.



Sembra difficile che Lasagna possa approdare a club granata nel caso in cui il Gallo dovesse rimanere. Per il momento il Torino ha svolto solo qualche sondaggio per il giocatore ma nessuna offerta è stata presentata all'Udinese.