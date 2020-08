ll rinnovo di Gaston Ramirez con la Sampdoria è tutt'altro che scontato, come ha anche raccontato l'agente del calciatore uruguaiano, Pablo Bentancur, in esclusiva a Calciomercato.com: se un accordo tra la società blucerchiata e il trequartista non dovesse essere trovato il Torino sarebbe pronto a farsi avanti.



Ramirez è un giocatore che piace molto al tecnico granata Marco Giampaolo (che lo ha già allenato proprio in Liguria), per questo motivo Davide Vagnati è ora spettatore interessato della trattativa tra il calciatore e la Sampdoria per il rinnovo del contratto.