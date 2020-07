Tra i possibili rinforzi per l'attacco del Torino nella prossima stagione c'è Sebastiano Esposito. Come riportato da Sky, il giovane centravanti dovrebbe rinnovare il contratto con l'Inter, poi il direttore tecnico granata Davide Vagnati proverà a intavolare la trattativa con Beppe Marotta.



L'obiettivo del dirigente del Torino è quello di riuscire a trovare un accordo per avere Esposito con la formula del prestito.