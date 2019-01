Manuel Lazzari in questa sessione di calciomercato non lascerà la Spal ma in estate il suo addio alla società di Ferrara è più che probabile. Per strappare al club biancoazzurro l'esterno servirà una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, come ha confermato il patron della Spal Simone Colombarini.



Lazzari è nel mirino del Napoli ma anche il Torino farà un tentativo per avere l'esterno che era già stato seguito la scorsa estate. Per poter realmente competere con la società campana nella corsa a Lazzari, la formazione granata dovrà però riuscire a raggiungere l'obiettivo di qualificarsi a una coppa europea.