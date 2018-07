Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti, parla a la Gazzetta dello Sport, partendo dai suoi ricordi Mondiali: "Ricordo decisamente meglio il Mondiale 2006, lì c’ero, l’ho vissuto minuto per minuto. Quello è indimenticabile. C’era anche Francesco (ride). Segna il gol con l’Australia, fa il gesto del ciuccio per Cristian che ha un anno e io in tribuna quasi piango. Cos'è il calcio? Il calcio per me è Totti. Il resto dovreste chiederlo a lui, posso darvi il numero… non parliamo di calcio".



TOTTI MAMMO - "È un bravo papà. Adora i nostri bambini. Chanel e Isabel, come tutte le figlie, hanno un rapporto speciale con lui, che per il resto passa la vita a giocare a calcio con Cristian, ovviamente. È così, mi tocca fare la parte della cattiva. Qualcuno dovrà pur farlo…".



SUL BABY TOTTI CALCIATORE - "Come la vivo? Come farebbe ogni mamma, penso: sono felice che insegua i suoi sogni ma so che dovrà crescere e fare i conti con un cognome pesante. E questo mi preoccupa un po’. Capisco che la gente sogni un altro Totti, ma caricare un bimbo di tante aspettative non so poi se poi sia così giusto"