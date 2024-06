Getty Images

Ilicic torna in campo con la Slovenia: "Ispirazione per molti? Fa piacere, mi è mancato tutto questo"

35 minuti fa



Josip Ilicic è entrato in campo, esordendo così agli Europei, durante la sfida di ieri della sua Slovenia contro l'Inghilterra terminata 0-0. Il trequartista ex Atalanta, Fiorentina e Palermo, dopo un periodo personale particolarmente difficile in seguito al Covid, ha così commentato a Sky Sport: "E' difficile da spiegare, è una cosa meravigliosa per tutti noi giocatori e quelli che lavorano intorno alla Nazionale. Mi è mancato tutto questo".



STORIA D'ISPIRAZIONE - "Mi fa piacere... Anche ieri quando sono entrato in campo un avversario mi ha detto che mi rispetta molto, la mia storia è conosciuta un po' in tutto il mondo. Sto parlando di Declan Rice".