Tra Fagioli, Miretti e gli altri, nella Juventus dei giovani spunta lui: Samuel Iling junior. Prima partita da titolare e primo gol in Serie A, a Bergamo nel 2-0 contro l'Atalanta. Niente male per l'esterno d'attacco classe 2003 che in questa stagione ha debuttato anche in Champions e in Europa League.



IL GIOIELLO - La Juventus l'ha pescato nell'estate 2020 dalle giovanili del Chelsea pagando un indennizzo di poco superiore ai 10mila euro, superando la concorrenza di Borussia Dortmund, Manchester City e Bayern Monaco. I Blues avevano provato a rilanciare con una nuova offerta ma il giocatore aveva già voltato pagina pronto per una nuova avventura a Torino: "Sto vivendo un momento speciale" ha detto emozionato nel post partita dopo tutta la trafila in bianconero tra Primavera e Next Gen.

- Allegri crede nel ragazzo e a dicembre la società gli ha rinnovato il contratto fino al 2027, ma dall'Inghilterra hanno già acceso i riflettori su di lui. Tuttosport racconta di un; la Juve prende tempo. Pensa, rilfette. E ora è davanti a un bivio: tenerselo stretto e valorizzarlo ancora di più, o accettare eventuali offerte? Iling ha ancora tre anni di contratto, ma non è esclusa una cessione a fine stagione in caso di proposte convincenti.- La situazione di Iling è quasi un dejà-vu:. Un capolavoro economico. In panchina, a valorizzare il ragazzo, c'era sempre Max Allegri. Chissà che la storia non si ripeta ancora, con la Juve che mette in vetrina i suoi giovani e l'Aston Villa che bussa per Iling.