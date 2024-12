In Copertina - Moise Kean è sbocciato: adesso è il momento della continuità

bottino attuale ottenuto nelle prime 17 gare di campionato disputate dalla Fiorentina,: basta questo semplice dato per riflettere sulla bontà delle performance dell’attaccante viola.La prestazione sfoderata contro la sua ex squadra è stataper Kean che, goal a parte, è riuscito a rimanere nel vivo del gioco per tutta la partita fornendo poi nel finale l’assist del pareggio a Sottil.

Assoluto trascinatore della prima parte della stagione della squadra, ciò che adesso i tifosi viola si attendono da Kean è la- e di goal -Kean, il cui, ha tutte le carte in regola per imporsi tra i migliori bomber del nostro campionato e l’impianto di gioco diLa Juventus domenica lo ha sofferto,, magari con la maturità raggiunta adesso. Perché il talento a Kean non è mai mancato e adesso sembra pronto a mostrarlo partita dopo partita.

Sebbene graviti nel grande calcio da anni,