In Francia scoppia il caso Ben Yedder: 1.6 milioni pagati per non essere denunciato per violenza sessuale

L’attaccante transalpino è infatti al centro di un'inchiesta: sembrerebbe che l'ex Monaco, secondo quanto fatto trapelare da L’Equipé, abbiaDalla Francia fanno sapere che Ben Yedder avrebbe deciso di versare tale somma di denaro a una giocatrice del Monaco femminile:Ben Yedder, il condizionale è d’obbligo, avrebbe seguito i consigli dell'agente Missa N'Diaye, in modo tale che la donna rinunciasse a qualsiasi azione legale.

En 2023, avant d'être mis en examen pour viol dans une autre affaire, Wissam Ben Yedder a payé 1,6 million d'euros pour qu'une femme renonce à porter plainte contre lui.

L'argent a transité via le compte de Jérôme de Bontin, ancien président de l'AS Monaco. Le footballeur jure… pic.twitter.com/N3HjDtPR9Q — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 12, 2024

Questa somma, scrive l'Equipe, sarebbe passata – utilizzando una fattura con la dicitura ‘diritto d'immagine’ - attraverso il conto bancario americano dell’ex presidente del Monaco Jerome de Bontin, divenuto azionista di maggioranza della sezione femminile del club del Principato. Come riportato in Francia, Ben Yedder ha giurato di essere stato manipolato.: il 33enne francese, attualmente svincolato, nel 2023 era già stato stato accusato insieme a suo fratello di rapporti sessuali non consensuali e in particolare di “stupro, tentato stupro e violenza sessuale". Inoltre, la sua ex moglie aveva anche intentato una causa per violenza domestica nel febbraio 2024 prima che il caso fosse chiuso per mancanza di prove.