Francia, Deschamps congeda Giroud: "Esempio di longevità, serietà e professionalità, c'è sempre stato"

Quella di ieri contro la Spagna in semifinale di Euro 2024 è stata: i transalpini sono stati eliminati dalla Spagna e l'ormai ex Milan è stato congedato dal ct Didier"È deluso come tutti i giocatori. Olivier c'era dall'inizio, è l'ultimo rimasto. C'era nella prima partita contro l'Uruguay a Le Havre (0-0, amichevole, il 15 agosto 2012 durante la prima partita di Deschamps in panchina, ndr). Ha avuto periodi così difficili, in cui anche lui non è stato efficiente, il che non ci ha impedito di diventare campione del mondo. È un esempio di longevità, serietà, professionalità anche se in questo Europeo ha giocato meno. Lo ringrazio".

Giroud è pronto a cominciare la sua nuova avventura in MLS con la maglia del Los Angeles FC, club con il quale è stato trovato l'accordo in Primavera.