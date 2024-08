GETTY

In quale stadio giocherà la Lazio contro la Dinamo Kiev? La scelta della Uefa

52 minuti fa



La Lazio si prepara ad iniziare il suo percorso in Europa League, con il calendario ufficiale reso da poco noto dalla Uefa. L'avventura della squadra di Marco Baroni partirà dal match con la Dinamo Kiev, in programma per il 25 settembre alle 21. Ma in quale stadio andrà in scena la partita?



IN GERMANIA - A causa delle note vicende legate alla guerra in corso, la formazione ucraina non potrà ospitare la Lazio nel proprio paese. Motivo per cui la sfida si disputerà in uno stadio neutrale. La scelta della Uefa, in ragione della portata della struttura e dell'assenza di altri impegni europei nella città, è ricaduta su Amburgo. Dinamo Kiev-Lazio si svolgerà dunque presso il Volksparkstadion di Amburgo.