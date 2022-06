Parate di stelle giallorosse a Nettuno. Oggi All'inaugurazione del Conti Sport City di Bruno Conti, il nuovo centro sportivo dello storica bandiera della Roma e della Nazionale, ci saranno molti ospiti d'onore, tra cui spiccano Francesco Totti e Daniele De Rossi. Ma non saranno gli unici: con loro saranno presenti anche Vincent Candela, Antonio Cabrini, e i figli di Conti, Daniele - ex capitano del Cagliari -, e Andrea. L'evento inizierà alle 16:30 con la proiezione privata della prima puntata della webserie prodotta da Prestito 24 con protagonista lo stesso Conti, in cui ci saranno anche Gaetano Atterrato, il regista Fabio Licitra e alcuni attori. Poi sarà il turno del padel, con i padroni di casa che si sfideranno tra di loro.