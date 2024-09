Inter e Milan, che cos'è il "procedimento di prevenzione" aperto dalla Procura nell'inchiesta sugli ultras

Getty Images

La Squadra Mobile e la Procura di Milano, coordinate dal Procuratore Capo Marcello Viola lunedì 30 settembre ha emesso e arruato 19 misure di custodia cautelare per altrettanti ultras che erano ai vertici delle, accusati di traffici illeciti, associazione a delinque e altri capi d'imputazione. Le due società non risultano fra i soggetti indagati, ma per loro è stato attivato un cosiddettoun istituto giuridico che non ha finalità repressiva, bensì preventiva.Il dizionario giuridico così definisce il procedimento di prevenzione:(sequestro, confisca, cauzione),

C'è però di più perché(articolo 34 del decreto legislativo 159/2011) quando si ritiene che, attraverso il libero esercizio della propria attività economica (pur se non illecita e pur se esercitata con modalità non illecite),, d’aver agevolato l’attività di persone indagate per un determinato catalogo di reati.

L'obiettivo, in sostanza,e, come riporta, all'atto praticosoprattutto sul fronte della gestione dei biglietti per le partite. Se così non fosse, il provvedimento potrebbe modificarsi e si potrebbe arrivare, davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale,Se i club non riuscissero a dimostrare questo passaggio, quindi, si passerebbe ad una sanziona giudiziaria e quindi allaUn istituto giuridico già più volte utilizzato negli ultimi tempi dai magistrati soprattutto nel settore della logistica (come nei casi Dhl o Esselunga) e della moda (Armani o Dior).