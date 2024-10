Inchiesta ultras, la testimonianza del dirigente dell'Inter Silva e i dialoghi con Ferdico: "Se Marotta non dà l'ok..."

AFP via Getty Images

Con il passare delle ore emergono nuovi dettagli sull'inchiesta che sta sconvolgendo lee che ha portato nella mattinata di lunedì 30 settembre 2024 all'arresto da parte delle forze dell'ordine di 19 capi ultrà di entrambe le tifoserie azzerandone di fatto i vertici. Fra le pieghe degli atti firmati dal gip di Milano, Domenico Santoro stanno emergendo nuove intercettazioni che mettono inevitabilmente in relazione i personaggi, accusati a più riprese di associazione a delinquere, risse, violenza privata, estorsioni e non solo, e alcuni dei dirigenti delle due società che, con loro, hanno avuto a che fare.

Uno degli esempi riguarda le intercettazioni che vedono protagonisti, dirigente dell'Inter addetto ai rapporti con i tifosi e, l'ultimo capo ultras della Curva Nord. E tanti sono i dettagli che emergono sul come gli ultras provassero a "comandare" sulla situazione biglietti del secondo anello verde.Nella testimonianza datata 1° marzo Silva al gip Santoro conferma che: "". Secondo Santoro Silva avrebbe in sostanza confermato: "tra reticenze e omissioni interessate, la totale inadeguatezza dell'organizzazione del rapporto con le tifoserie, posto che tale sistema ha consentito di ottenere cospicui guadagni a soggetti appartenenti alla criminalità comune e organizzata".

Dagli atti, inoltre, si leggono delle intercettazioni fra i due anche sugli abbonamenti rimasti liberi del gruppo degli "irriducibili", spinti fuori a forza dalla Norda. Questo il dialogo: Ferdico: "io gli ho accennato (a Sala, altro dirigente nerazzurro, ndr) un discorso a dire 'ma c'è qualche problema extra?'... senza che entriamo nei dettagli come mi avevi fatto, tra virgolette, intendere tu (...) per Claudio (Sala, ndr) non ci sono problemi, per la Digos non ci sono problemi, per il direttore (Marotta, ndr) ti avevo detto che non ce n'erano problemi perché aveva parlato Claudio e io ti ho detto 'io non lo so se Cameruccio parla con altri uffici di un livello superiore', questo è quello che ti ho detto. Se poi Marotta dà l'ok siamo salvi, se invece Marotta non dà l'ok ci deve spiegare Cameruccio il perché no, almeno avere una spiegazione e dire ok no, ma perché’".