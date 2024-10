Guardia di Finanza - Caos ultras Inter e Milan, il video delle intercettazioni: "O le tessere o è guerra" e "Patto di non belligeranza"

AFP via Getty Images

Caos ultras Inter e Milan, il video delle intercettazioni: "O le tessere o è guerra" e "Patto di non belligeranza"

Nuovi dettagli e nuove intercettazioni. L'inchiesta della Squadra Mobile e della Procura della Repubblica di Milano che nella giornata di lunedì ha portato all'arresto di 19 ultras, membri delle curve di Inter e Milan, di cui quasi tutti i vertici della catena di potere, sta scuotendo il mondo delle due tifoserie. E con il passare delle ore e dei giorni anche dalle forze dell'ordine arrivano indicazioni precise su quello che ha portato il Procuratore Capo a formulare diverse accuse fra cui quella di associazione a delinquere anche con stampo mafioso.



IL VIDEO - Nella mattinata di oggi la Guardia di Finanza ha diffuso un filmato con alcune delle principali intercettazioni acquisite durante le indagini sugli ultras di Inter e Milan. Due sono le tematiche principali approfondite e guardano da un lato le "minacce" rivolte ai club per ottenere più abbonamenti gratuiti da "ridistribuire" a prezzo maggiorato ai tifosi e dall'altro il patto di non belligeranza fra i due direttivi sulla carta rivali, ma che era volto solo a massimizzare i profitti..







LA RICHIESTA DI ABBONAMENTI - Nel primo spezzone del video sono inquadrati degli ultras che parlano di come stanno tentando di estorcere alla società degli abbonamenti minacciando "guerra" ovvero contestazioni: "O mi danno le tessere o è guerra. Noi stiamo contestando la campagna acquisti, fagli sapere però che se non mi dai le tessere andiamo avanti. (...) È una facciata, non ce ne fotte un c***o della campagna acquisti, io voglio arrivare a un obiettivo, voglio 40 abbonamenti".



IL PATTO DI NON BELLIGERANZA - L'altro spezzone vede discutere a lato di un bar due dei protagonisti dei due direttivi di Inter e Milan che parlano della rivalità dei "giovani" che va tenuta sotto controllo: "Io capisco che c'è una sorta di rivalità che va oltre il patto, tra i più giovani, però secondo me c'è da capire un po' tutti: tutto bene tra direttivi, c'è un patto di non belligeranza che va avanti da un sacco di anni perché siamo tutti ragazzi seri, ragazzi per bene, ragazzi in gamba. Forse questo è il momento storico in cui oltre al rispetto c'è amicizia".