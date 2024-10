Inter e Milan, rischio commissariamento per i club. Per i tesserati c'è l'ipotesi squalifica

Getty Images

Come si legge su Repubblica, per il club nerazzurro si apre un “procedimento di prevenzione” da parte della procura, che ha nominato dei consulenti, in contradditorio tra le parti, che(le due società non sono indagate), con i suoi ultrà legati ai cugini nerazzurri dagli affari allo stadio e dalla «non belligeranza». Strategia che ha trovato il suo culmine nella semifinale di Champions League tra Milan e Inter del 2023. Ferdico, Beretta e Bellocco si accordano con Luca Lucci per spartirsi i proventi della finale, chiunque sia a raggiungerla. «Se vai tu, quello che è è diviso in due, facciamo tutto insieme — dice Ferdico — Puoi uscire con tutto o puoi uscire con niente, bisogna parlare!».

, riporta Sportmediaset. Dalle prime intercettazioni sono emersi i nomi dell’allenatore dell’Inter, del capitano del Milane dell’ex nerazzurro, ora al PSG,. Il lavoro degli inquirenti FIGC si concentrerà quindi sulle telefonate che vedono protagonista il tecnico e sugli incontri tenuti dal difensore slovacco e dal terzino rossonero. A contare sarà il tenore delle conversazioni e soprattutto valutare se questi tre tesserati abbiano ricevuto o meno intimidazioni, precisa Sportmediaset.

. In questo caso le sanzioni sono all’articolo 9: i tesserati rischiano una multa, laper i dirigenti., e di conseguenza la detrazione di punti.All’articolo 25 si parla di "Prevenzione di fatti violenti". Oltre a vietare alle società di finanziare i gruppi organizzati, si precisa: "Durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana".