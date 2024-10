Getty Images

Inchiesta ultras, perquisito anche il rapper Emis Killa. Legami di Lucci con Lazza, Tony Effe e Gue Pequeno

Redazione CM

47 minuti fa

Nel blitz che ha caratterizzato l'inizio dell'inchiesta ultras è stato perquisito anche il rapper milanese 34enne Emis Killa, all'anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, il cui nome compare negli atti come in "rapporti", così come Fedez e altri cantanti, con Luca Lucci, capo degli ultras rossoneri della Curva sud, ora in carcere: da quanto si è saputo, il rapper non risulta indagato è si è trattato di una perquisizione "presso terzi".



LE INDAGINI - Dalle indagini, si legge negli atti, "sono emerse le ambizioni imprenditoriali di Lucci: il suo ruolo di capo della Curva Sud gli ha consentito di tessere, soprattutto con noti artisti italiani (Fedez, Emis Killa, Lazza, Tony Effe, Cancun, Guè Pequeno), relazioni di carattere lavorativo nel settore musicale". Ieri sono state effettuate oltre 50 perquisizioni, a carico degli arrestati, di non indagati e di indagati,