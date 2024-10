L'Inter vuole Tah a zero, ma lui svela: "Mia moglie è italiana e la sua famiglia tifa Milan"

In questi giorni di super Champions League sono tanti i fari puntati sulla Bay Arena e sulnon solo perché sarà l'avversario diretto del Milan, ma perché sarà anche l'occasione giusta per visionare molti dei talenti e uomini mercato che il club tedesco possiede e che potranno confrontarsi con un'esponente del calcio italiano. Fra i giocatori più chiacchierati c'è inevitabilmente il difensore centrale tedescoclasse 1996 che è in scadenza di contratto a fine anno e che già in estate aveva confermato di non voler rinnovare con il club delle Aspirine.

che in estate valuterà il futuro di Francesco Acerbi e di Stefan De Vrij e vuole inserire in rosa a costi iper-contenuti un centrale più giovane, ma nel pieno della sua carriera. Tah a domanda diretta sul rinnovo ha ancora una volta glissato ribadendo solo che alla corte di Xabi Alonso si trova molto bene, ma un addio a parametro zero è sempre più probabile.Parlando a Sky Sport, tuttavia, Tah ha svelato che in realtà un legame diretto con l'Italia lui lo ha già, ma non farà sorridere i tifosi interisti. La moglie è infatti italiana, ma la sua famiglia è fortemente milanista: ". Sarà una sorta di derby familiare, quindi sarà molto interessante per me, sono felice perché è la prima volta che giocherò contro il Milan. Non vedo l'ora, sono concentrato per questa partita". Basterà ad intaccare la voglia nerazzurra di affondare il colpo per lui? O sarà la rivalità di altri club come Bayern Monaco o Barcellona lo scoglio più grande da superare?