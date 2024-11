L'incredibile autogol di Carter-Vickers in Celtic-Club Brugge: che pasticcio con Schmeichel

Getty Images

Grandi gol e grandi emozioni, ma laregala anche altro: un autogol che ha del clamoroso.Accade alPark di Glasgow, dove i biancoverdi scozzesi affrontano ilnella quinta giornata della fase campionato. Sfida da metà classifica, con le squadre in piena zona playoff e divise da un solo punto in classifica. Non stupisce quindi che i ritmi siano alti fin da subito, un match combattuto che solo un episodio può sbloccare. E l'episodio arriva al 26', ma non è quello che ci si poteva aspettare.- Protagonisti non in positivo della vicenda sono, rispettivamente difensore centrale e portiere del Celtic, e la loro costruzione dal basso, che si rivela disastrosa per gli scozzesi.

I padroni di casa stanno provando a lavorare il pallone per eludere il pressing del Club Brugge e avviare l'azione dalla propria area di rigore, dopo essere inizialmente usciti sulla destra Kuhn torna nella propria area appoggiando a Carter-Vickers che viene pressato dall'attaccante dei belgi. La sua reazione?. Il suo compagno di squadra, però, non ha notato questo spostamento e ha passato in fiducia il pallone verso la propria porta.. Carter-Vickers si dispera così come Schmeichel, ma la frittata è ormai fatta.