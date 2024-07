Getty Images

E' davvero incredibile quanto successo in, con ilche ha ottenuto il successo sul Criciuma a causa di un episodio insolito e clamoroso, che ha portato l'arbitro ad assegnare un calcio di rigore per la squadra di Gabigol, che ha poi vinto la gara per 2-1.- Nel corso dell'86esimo della partita tra Flamengo e Criciuma, con il risultato fermo sull'1-1, in occasione di un'azione pericolosa da parte dei padroni di casa - in cerca del gol vittoria per provare a restare agganciati alla capolista del campionato - i giocatori si sono accorti della presenza diIl centrocampista del Criciuma, Gustavo Barreto, dopo aver capito di non poter in alcun modo fermare Everton lanciato a rete, ha calciato il secondo pallone che si è scontrato con quello di gara, togliendo l'attaccante dalla possibilità di concludere l'azione. L'arbitro, stizzito dalla situazione, l'ha fatta pagare grossa alla squadra ospite, ammonendo il giocatore e concedendo il penalty, poi trasformato da Gabigol.