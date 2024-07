Getty Images

Balotelli in Brasile? La situazione

9 minuti fa



Può proseguire in Brasile la carriera di Mario Balotelli, 33enne centravanti attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con l'Adana Demirspor. Come riporta UOL Esporte, l'entourage dell'attaccante ex Milan e Inter sta avendo dei contatti in corso col Corinthians.



L'accordo non è semplice, anche perché il calciatore chiede 1.5 milioni di euro netti alla firma e poco più di tre di ingaggio per una stagione. I contatti proseguiranno nei prossimi giorni.