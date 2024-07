AFP/Getty Images

An Indonesian Romanista has named his child Totti De Rossi! Only love and passion



Daje Roma! pic.twitter.com/IOaXwPCtWL — Ajay Ravi Menon (@AjayRaviMenon) July 20, 2024

Può l'amore vero per una squadra di calcio avere confini? No, o almeno non secondo il protagonista della storia condivisa sui social dal creator indonesiano Ajay Ravi Menon: un suo connazionale, infatti,in onore delle due leggende della Roma. La ragione sarebbe da ricondurre al tifo sfrenato del signore per i giallorossi.Oggi De Rossi allena la Roma dopo l'esonero di Josè Mourinho a gennaio, mentre per Totti non si sono ancora riaperte le porte di Trigoria: Er Pupone si è dedicato alla procura di giovani calciatori.