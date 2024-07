Come può cambiare la Roma con Soulé

Matias Soulé è il giocatore che Daniele De Rossi sta chiedendo a gran voce alla dirigenza della Roma: lui ed En-Nesyri sono gli obiettivi sui quali i giallorossi stanno lavorando da settimane.(in caso di rilancio aumenteranno solo i bonus) e continua a prendere tempo con il Siviglia per En-Nesyri, forte del sì del giocatore che preferisce la Roma al Fenerbahçe. Tra meno di un mese però inizia il campionato, e l'allenatore vorrebbe avere almeno loro due a disposizione il prima possibile.

- Soulé è quel tipo di giocatore che l'allenatore ha chiesto alla società per rinforzare l'attacco: 182 cm di qualità e fantasia, gioca largo a destra in un tridente offensivo per rientrare e calciare col sinistro o cercare il passaggio filtrante; all'occorrenza può fare anche il trequartista o la seconda punta.- Nella prima amichevole vinta 6-1 con il Latina la Roma è scesa in campo con un 4-3-3 conper mettere in campo più fantasia possibile con, eventualmente, l'argentino della Juve e Dybala in appoggio della punta. Negli ultimi giorni è circolata una voce di un possibile addio di Baldanzi con l'arrivo di Soulé, la società però non ha nessuna intenzione di far partire l'ex Empoli considerato un giocatore centrale nel progetto futuro.