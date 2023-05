Nella sciarada che ingarbuglia la triste vicenda dellasi assiste ad unin cui la società che vinse lo scudetto ai tempi di Paolo Mantovani si è trasformata in una preda, attorno alla quale svolazzano avvoltoi affamati. Business is business, d’accordo. Nessuno pretende che i vari candidati arrivino a Genova nelle vesti delle dame della San Vincenzo. Tuttavia si sta passando il segno e la decenza. I soggetti di questa commedia di terz’ordine, ormai scaduta in farsa, cinicamente giocano una mano di poker col morto e il morto rischia di essere proprio chi si proclama di voler salvare: la Sampdoria., la punta di lancia usata dall’ex proprietario del club,, per scardinare le difese dele procedere ad un sostanzioso aumento del capitale sociale., in particolare, che detengono la maggior parte dei crediti erogati con la garanzia(ovvero del tesoro dello Stato) e non sono disponibili ad allargare i cordoni della borsa quanto vorrebbe Barnaba., che ci si augura sia quello di serie B. L’accordo con le banche tuttavia non c’è,. Ferma restando la scadenza dei(da lì non si scappa) Sistema, Macquarie e Progetto sono disposti ad attendere fino alla scadenza naturale degli 8 anni, consentendo di rimborsare one shot (col cosiddetto) quanto dovuto.. Quanto ai 1. Ci sarebbe spazio di manovra invece per gli altri debiti (circa un centinaio di milioni, al netto dei crediti), ossia i. Si sta lavorando per smussare gli angoli e chiudere il deal. Barnaba rileverebbe la Sampdoria attraverso un veicolo di diritto lussemburghese, controllato da. Alla scalata potrebbe unirsi all’ultimo istante anche, proprietario del caffè Segafredo, amico di Edoardo Garrone che si era interessato alla Sampdoria negli anni scorsi.. Se l’accordo con le banche viene raggiunto in tempo, Barnaba (o chiunque altro sia azionista della Sampdoria, anche la fiduciariache scherma proprio Banca Sistema, la quale potrebbe convertire parte del su creduto in azioni) si presenterà all’prossimi e far valere il diritto di sottoscrivere l’aumento di capitale. In questo caso il Viperetta sarebbe destinato ad essere progressivamente emarginato attraverso successivi aumenti di capitale.. Il responsabile della composizione negoziata della crisi, l’avvocato, non concede neppure una sillaba: “Mi scusi ma mi sono ripromesso di non fare dichiarazioni alla stampa. Le dico soltanto che ogni mattina mi sveglio alle 4 e mezzo col pensiero fisso alla Sampdoria…”. Bissocoli ha incontrato il collegio del tribunale che dovrà omologare la ristrutturazione debitoria e. Una norma infatti prevede che i diritti dell’azionista passino in secondo piano se si verificano determinate condizioni che mettono a rischio gli interessi della società, dei creditori e dei dipendenti. La Sampdoria sembra rientrare precisamente in questa fattispecie.Il d-day per capire se si andrà a dama seguendo questo copione, in tempo per chiudere il deal e consentire alla società di onorare le varie scadenze (tra le quali 13 milioni di stipendi arretrati ai calciatori per il trimestre gennaio-marzo), debiti col fisco e vari nonché gli. Tuttavia perfezionando l’accordo con Barnaba (o chi per lui) entro il 20 giugno (termine ultimo per procedere all’iscrizione al campionato) riuscirebbe a salvarsi.. Una soluzione suicida, sul piano sportivo e a conti fatti anche sul terreno squisitamente finanziario. Quanti soldi servirebbero per riportare all’onore del mondo la società, dai dilettanti?(Barilla, Pizzarotti ecc)Infine bisognerà superare lo scoglio delche imprigiona la Sampdoria da quasi tre anni.: dovrebbe fornire finanza esterna a due società dei Ferrero per sottrarle al fallimento., il quale peraltro alla fine di febbraio aveva ottenuto la firma dello sceicco qatariota, su un contratto vincolante che lo impegnava a procedere entro la fine di aprile all’. Lo sceicco si era rimangiato la parola e l’accordo ma il suo rappresentante per l’Italia, il produttore cinematografico, spera di convincerlo ad onorare l’impegno. Anche il finanzieresta muovendo le sue pedine e si parla del quasi ex comproprietario del Leeds,, in joint venture col fondodiassociata alla, la holding sportiva di Radrizzani.La Genova rossoblù prepara i festeggiamenti per la promozione del Genoa e il canonico funerale ai cugini. La Genova blucerchiata prega e fa voti. Mai in 77 anni di storia la Sampdoria era stata così vicina alla fine. Genova per noi. Per voi, per loro. Forza, scegliete pure.