Infinito Djokovic, è record: Oro olimpico a Parigi 2024, ha vinto tutto nel tennis

infinito, a 37 anni riesce a ottenere l'ennesimo record della carriera: il tennista serbo battein due set (7-6/7-6) e si aggiudica il suoGrazie al successo ottenuto a Parigi 2024, Djokovic ha messo il proprio marchio in tutte le grandi competizioni del circuito, un'impresa fin qui riuscita solo adDopo un'ora e 34 minuti, il serbo ha ottenuto il punto vittoria contro lo spagnolo Alcaraz, vincendo entrambi i set al tie-break.Come evidenzia Eurosport, Novak Djokovic ha completato il cosiddetto "", ossia la vittoria dei 4 Grandi Slam (Wimbledon, Roland Garros, Australian Open e US Open) più la medaglia d'oro alle Olimpiadi: finora appunto ci erano riusciti solo lo statunitense Agassi e lo spagnolo Nadal.

Djokovic conquista anche un altro primato, legato all'età: con i suoi 37 anni, il serbo è il tennista più anziano a trionfare nella competizione tennistica delle Olimpiadi, superandoche a Rio 2016 aveva fissato il record a quota 29 anni.- Il Palmares di Djokovic si arricchisce ulteriormente con l'oro olimpico, fin qui mai ottenuto. Tra le imprese troviamo i 24 successi in 27 finali del Grande Slam: 10 Australian Open, 7 Wimbledon, 4 US Open e 3 Roland Garros. Raggiunge quota 99 nella classifica dei più titolati per successi individuali, dietro solamente allo statunitense(109) e allo svizzero(103).

- Nole è un grande tifoso dele quando possibile non perde l'occasione per seguire le partite della sua squadra del cuore. Proprio i rossoneri, poco dopo la vittoria del tennista a Parigi 2024, si sono congratulati sui social: "Hai fatto la storia ancora una volta. Enormi congratulazioni per la tua prima medaglia d'oro olimpica".