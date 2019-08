Solo una forte contusione per Kinglsey Coman, attaccante francese del Bayern Monaco. Al termine del match di Audi Cup di ieri contro il Tottenham, dopo lo scontro di gioco che lo aveva costretto a uscire zoppicante dal campo un minuto dopo il suo ingresso sul manto verde, la preoccupazione per un grave infortunio era stata tanta. In seguito ad accertamenti medici, come comunica il Bayern, non è stata rilevata alcuna lesione per il classe 1996 ex Juve, già alle prese in passato con infortuni alla caviglia e al ginocchio.