Infortunio Dimarco, cosa filtra per Manchester City-Inter

Getty Images

L'Inter di Simone Inzaghi è rientrata da Monza con l'amaro in bocca,: a dieci minuti dalla fine della partita la squadra di Nesta era passata in vantaggio con un colpo di testa di Dany Mota, Dumfries ha trovato il pareggio all'88' su assist di Carlos Augusto. Entrambi i giocatori sono entrati dalla panchina, il biancorosso ha preso il posto di Caprari e l'olandese è subentrato a Darmian.- Oltre alla beffa per la mancata vittoria, dopo la gara dell'U-Power Stadium l'Inter è in ansia per le condizioni di Federico Dimarco:all'Etihad contro il Manchester City. Rimane in dubbio, invece, per il derby contro il Milan, in programma domenica 22 settembre alle 20.45

- Arichiviato il pareggio col Monza, Simone Inzaghi sta valutando chi mandare in campo al posto di uno dei giocatori-chiave della squadra., dovrebbe essere lui il titolare a Manchester per la prima partita europea della stagione. Nella gara contro i biancorossi è partito titolare da braccetto sinistro, rimanendo in campo per tutta la partita.