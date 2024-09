Infortunio Dovbyk, quante e quali partite può saltare con la Roma

AFP via Getty Images

Non è iniziata benissimo la stagione di, l’attaccante ucraino che la Roma ha preso dal Girona col quale aveva vinto la classifica cannonieri della Liga (24 gol). Il classe ‘97 era diventato protagonista del campionato spagnolo a suon di reti, ma in Italia per ora è ancora fermo a zero centri dopo tre partite.- Come ogni anno dopo le prime tre giornate la Serie A si ferma per la sosta dedicata alle nazionali, ma si ferma anche Dovbyk: l’attaccante, convocato per le partite dell’Ucraina contro Albania e Repubblica Ceca, non si è allenato con la nazionale a causa di un problema muscolare che l’ha costretto a tornare a Roma., è andato in nazionale ma dopo i controlli effettuati è rientrato in Italia.

- Dovbyk quindi salterà sicuramente le due partite di Nations League dell’Ucraina in programma sabato 7 e martedì 10,. Lo staff medico giallorosso proverà a recuperarlo, ma senza forzare i tempi per non rischiare di perderlo per un periodo più lungo. Se non dovesse farcela, tornerà in campo nella gara successiva in casa con l’Udinese domenica 22 alle 18.