Infortunio Mancini, le condizioni dopo Roma-Venezia

Roma in ansia per le condizioni di. Poco prima del quarto d'ora del primo tempo della gara tra i giallorossi e il Venezia dell'ex Di Francesco, il difensore si è fermato per un problema muscolare.Poco dopo il giocatore è rientrato in campo tranquillizzando l'allenatore, che ha mandato comunque Hermoso a scaldarsi.- Ed effettivamenteper una Roma più offensiva in cerca del pareggio. Da inizio stagione il difensore classe '97 ha sempre giocato sia con De Rossi che con Juric, e sempre da titolare; in campionato come in Europa League. Ed è sempre rimasto in campo per tutta la partita, la prima sostituzione è arrivata proprio nella gara col Venezia.

- Nelle prossime ore si capirà l'entità del problema muscolare di Mancini e gli eventuali tempi di recupero.. Poi i giallorossi giocheranno ancora in trasferta in campionato contro il Monza domenica 6 ottobre alle 18, ultima partita prima della sosta. Dopo lo stop per le nazionali, alla ripresa del campionato, la squadra di Juric andrà a San Siro per il big match con l'Inter in progamma domenica 20 ottobre alle 20.45.