Infortunio Milik, quando torna nella Juventus

Nelle prime giornate di campionato il problema della Juventus è uno solo: i gol. Non tanto quelli presi, perché i bianconeri non ne hanno ancora subiti: con zero reti incassate in campionato ha la miglior difesa nei cinque campionati europei principali. Il problema però sono i gol fatti: sei in cinque partite. Pochi, troppo pochi.- L’alternativa a Vlahovic, nella rosa della Juventus, è Arek Milik ma al momento il polacco è ancora infortunato. L’ex Napoli si è operato al menisco mediale del ginocchio sinistro prima dell’Europeo, dopo mesi dall’intervento però sente ancora dolore e il suo rientro slitta di settimana in settimana., con la speranza di poterlo inserire nell’elenco dei convocati per la gara interna del 19 contro la Lazio o, al massimo, per la sfida di Champions contro lo Stoccarda in programma il 22.

- Milik con la Juventus ha ancora due anni di contratto, la scadenza è prevista per giugno 2026 e al momento la dirigenza non ha ancora affrontato il discorso legato al futuro del giocatore.e quando tornerà a disposizione sarà quello il suo ruolo. Nella scorsa stagione Milik ha totalizzato 8 gol e un assist in 36 partite tra campionato e Coppa Italia, molte delle quali da subentrato.