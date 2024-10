Infortunio Nico Gonzalez, cosa filtra per Inter-Juventus

AFP via Getty Images

L'avventura dialla Juventus non decolla. Dopo l'exploit contro il Psv con gol e assist al debutto in Champions League, l'attaccante arrivato in estate dalla Fiorentina ha giocato altre cinque partite ma solo tre da titolare; l'unica volta in cui ha fatto i 90 minuti è stato nello 0-0 in casa col Napoli., e nelle ultime settimane ha saltato tre gare contro Cagliari e Lazio in campionato e con lo Stoccarda in Champions League.

- A pochi giorni dal big match tra Inter e Juventus in programma domenica 17 a San Siro Nico Gonzalez. Difficilmente infatti Gonzalez riuscirà a recuperare in tempo, Motta non vuole forzare il suo rientro e probabilmente resterà fuori per tornare in forma in vista della partita successiva in programma il 30 ottobre col Parma all'Allianz Stadium.

- Nico Gonzalez si aggiunge all'elenco degli indisponibili nel quale ci sono già: il brasiliano rimarrà fuori per tutta la stagione a causa dell'operazione al ginocchio, l'ex attaccante del Napoli prima dell'Europeo si è operato al menisco mediale del ginocchio sinistro senza riprendersi ancora al 100% e Koopmeiners sta lavorando per recuperare da un infortunio alle costole. Potrebbe esserci, invece, Douglas Luiz: dopo la partita con lo Stoccarda il brasiliano si è sottoposto a esami specifici che hanno escluso lesioni; se riuscirà a recuperare dal problema muscolare sarà a disposizione.