Infortunio Koopmeiners, cosa filtra per Inter-Juventus

A pochi giorni dal big match tra Inter e Juventus in programma a San Siro: il trequartista olandese è alle prese con un infortunio al costato che lo tiene fuori da qualche settimana e l'ha costretto a saltare le ultime due partite contro la Lazio nell'ottava giornata di campionato e con lo Stoccarda in Champions League.- E con ogni probabilità l'ex Atalanta salterà anche la partita di domenica 27 ottobre alle 20.45 contro la squadra di Simone Inzaghi. A meno di un recupero clamoroso e inaspettatoe tornare a disposizione dell'allenatore bianconero in vista della prossima sfida in casa col Parma il 30 alle 20.45 per la decima giornata di campionato.

- Koopmeiners quindi si aggiunge a una lista di indisponibili che comprende anche: il primo sarà fuori fino a fine stagione dopo l'operazione al ginocchio, il polacco si è operato al menisco mediale del ginocchio sinistro prima dell'Europeo ed è ancora alle prese con quel problema e l'ex Fiorentina difficilmente recupererà in tempo dalla lesione muscolare. Da monitorare invece le condizioni di, i controlli post Juve-Stoccarda non hanno evidenziato lesioni e proverà a recuperare la problema muscolare.