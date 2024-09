Infortunio Nico Williams, cosa filtra per Roma-Athletic Bilbao

Getty Images

Il debutto stagionale della Roma in Europa League è in programma giovedì 26 settembre alle 21 all'Olimpico contro l'Athletic Bilbao.. Una partita che arriva dopo un 3-0 convincente contro l'Udinese nella prima gara dell'allenatore in giallorosso, che ora vuole dare continuità a quel successo provando a vincere anche contro gli spagnoli.- Dall'altra parte c'è un Bilbao che deve fare i conti con le condizioni di Nico Williams: l'attaccante spagnolo è l'osservato speciale dello staff medico perché sta recuperando da una botta alla caviglia ma è ancora in dubbio per la sfida contro la Roma., uscito all'intervallo sullo 0-0 prima dei gol di Vivian e del fratello Iñaki Williams che hanno regalato la vittoria alla squadra di Valverde.

- L'Athletic Bilbao si presenta all'Olimpico con; in generale la squadra spagnola ha vinto quattro gare in campionato, ne ha pareggiata una e ha perso contro Barcellona e Atletico Madrid. Terzo posto in classifica dietro Barça e Real Madrid, con 11 reti segnate hanno il quarto miglior attacco del campionato dietro alle prime due e al Villarreal.