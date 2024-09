Getty Images

Prima della partita di Europa League a in casa Roma filtrava ottimismo sulla possibile presenza di Lorenzo Pellegrini in campo domenica alle 15 all’Olimpico contro il Venezia. Il centrocampista arriva da un trauma contusivo al ginocchio che l’ha costretto a saltare l’esordio europeo contro l’Athletic Bilbao, un problema rimediato nel corso della partita contro l’Udinese ma che ora dovrebbe essere definitivamente smaltito.



INFORTUNIO PELLEGRINI, COSA FILTRA PER ROMA-VENEZIA - Pellegrini dovrebbe tornare in gruppo prima della gara contro la squadra dell’ex Di Francesco e Juric è fiducioso sulla possibilità di averlo dal primo minuto: l’allenamento del classe ‘96 sarà tenuto sotto osservazione dall’allenatore e anche lo staff medico valuterà le condizioni del capitano giallorosso; se sarà disponibile potrebbe partire anche dal primo minuto. Nel 3-4-2-1 della Roma andrebbe sulla trequarti, lui Soulé e Baldanzi si giocano due posti in tre dietro all’intoccabile Dovbyk.

- Un’altra soluzione - ma più complicata da vedere - potrebbe essere quella di schierarli tutti e tre: Pellegrini, Baldanzi e Soulé. Come? In caso di 3-5-2 uno dei primi due può fare la mezz’ala con Koné e uno tra Pisilli e Cristante a completare il reparto in mezzo al campo (El Shaarawy e Angelino sulle fasce)., con Koné e Pisilli o Cristante in mezzo.