Inghilterra, Kane: "Dopo la finale contro l’Italia avevamo il cuore spezzato. Vincere significherebbe tanto per il Paese"

, attaccante e capitano dell’Inghilterra, ha affiancato ilin conferenza stampa alla vigilia della finale di Euro 2024, in programma contro ladomani sera all’Olympiastadion di“La squadra è fiduciosa, ma non diamo mai nulla per scontato. Abbiamo un sacco di grandi giocatori in squadra, c’è intesa tra noi… ma alla fine conta dare tutto quando scendi in campo“.Kane ha parlato anche dell’Inghilterra femminile:“Non ho parlato con nessuna delle Leonesse. Ciò che hanno realizzato [nel 2022] è stato incredibile e ha unito la nazione, e siamo entusiasti di fare lo stesso domani”.

Il capitano ha aggiunto:“Vincere? Penso che significherebbe tanto per tutto il Paese. Penso che che sarebbe una sensazione incredibile, ma anche per i tifosi. Molti di noi, dopo la finale contro l’Italia, avevamo il cuore spezzato per come era andata a finire, ma è stato un lungo viaggio per arrivare fino a dove siamo ora”.Kane prosegue:“Abbiamo la voglia di far bene, ma sappiamo che sarà una partita difficile. Ogni volta che perdi una finale è difficile cancellarla dalla memoria. Sono sempre una persona che cerca di imparare dalla delusione e dai tempi difficili. Certo, quel momento è stato difficile, ma è stato tre anni fa e da allora sono successe molte cose: abbiamo l’opportunità di fare un passo in più domani”.