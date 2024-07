Inghilterra, prosegue la maledizione di Kane: fuori al 61' e ancora senza trofei in carriera

Getty Images

non si schioda dalla casella zero nella voce trofei vinti in carriera. Il capitano dell’esce ancora una volta a mani vuote dopo la finale di, terminata al 61’ con la sostituzione per lasciare spazio a Watkins, la seconda di fila persa agli Europei dopo quella contro l’Italia a Wembley nel 2021.Ancora una volta la prima coppa in carriera era ad un passo, a pochi centimetri, poi sfuggita. Nulla di fatto per il classe 1993, che dopo aver concluso senza titoli la lunga avventura alè passato alla scorsa estate. Maledizione che è proseguita anche con i bavaresi, che hanno chiuso senza titolo la prima stagione dopo 12 anni.

A far scalpore è stata la sostituzione dopo poco più di un quarto d’ora della ripresa nella finale di Berlino tra. Il capitano dell’Inghilterra gioca una brutta partita all’Olympiastadion di Berlino e il commissario tecnicolo sostituisce al 61’, quando l’attaccante dellascia il posto a. Un avvicendamento già visto in occasione della semifinale contro l’Olanda, quando l’attaccante dell’Aston Villa ha deciso la sfida a pochi secondi dal 90’, regalando la finale alla nazionale dei Tre Leoni.

Nel primo tempo,rischia il cartellino rosso per un intervento duro su. Il capitano inglese entra col piede a martello sul destro del difensore della Spagna, dopo aver toccato il pallone.fischia fallo e ammonisce Kane, che si salva proprio per aver toccato in precedenza la sfera. L’unica occasione degna di nota della partita di Harry Kane resta la chance al 45’, quando tenta la conclusione dal limite dell’area di rigore ma viene murato da Rodri. Al 61’ la decisione di Southgate di rinunciare al suo capitano e inserire Ollie Watkins. Una scelta coraggiosa che però non ha pagato.

"È difficile esprimere a parole come ci sentiamo tutti in questo momento. È stata una partita dura, siamo stati bravi a rientrare in partita, ma abbiamo faticato a costruire su quello. Subire un gol alla fine è davvero difficile da accettare”.Il capitano dei Tre Leoni, ai microfoni di ITV, ha commentato il ko dei suoi in finale dicontro la"Abbiamo rimontato per tutto il torneo, lo abbiamo nelle corde. Non abbiamo fatto il passo successivo e vinto. Nel primo tempo abbiamo faticato. Non riuscivamo a mantenere il possesso. Il secondo tempo è stato migliore e abbiamo segnato. Siamo stati sorpresi da un cross e questa è stata la fine".

"È un'occasione mancata. Non è facile arrivare a queste finali. Devi cogliere l'occasione quando arriva e non lo abbiamo fatto di nuovo. Fa estremamente male e farà male per molto tempo. Gareth si prenderà del tempo per decidere. Volevamo vincere per lui".L’ennesima delusione per Harry Kane, che a quasi 31 anni non riesci a rompere il tabù e resta ancora a bocca asciutta. Zero trofei e un incantesimo che nemmeno dopo il passaggio ai titolatissimi bavaresi e la seconda finale di fila agli Europei è riuscito a spezzare.