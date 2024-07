Getty Images

con calcio d'inizioè lan Germania, e va in scena all'Olympiastadion di Berlino. Arbitra il 35enne francese François, assistito dai connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni con il polacco Szymon Marciniak quarto uomo, Tomasz Listkiewicz assistente di riserva, l'italiano Massimiliano Irrati in supporto ai francesi Jerome Brisard e Willy Delajod al Var.Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:- Rice rischia il rigore, su azione di corner per la Spagna: rifila un calcetto e poi trattiene Laporte, senza guardare la palla.

- Ammonito anche, per un intervento pericoloso su Rice: prima probabilmente c'era un fallo di mano da parte dello spagnolo.- Intervento in scivolata a gamba alta da parte disu Fabian Ruiz: l'attaccante inglese rimedia il giallo, ma rischia anche qualcosa in più, per la posizione del piede.