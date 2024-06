Inghilterra-Slovacchia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Partita: Inghilterra-Slovacchia

Data: domenica 30 giugno 2024

Orario: calcio d'inizio alle ore 21:00

Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: Sky Go, NOW

(domenica 30 giugno 2024 con calcio d'inizio alle ore 18:00) è una gara valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024. Gli inglesi, che fino a ora non hanno entusiasmato in termini di prestazioni, affrontano la sorprendente formazione guidata dal CT Calzona, tra le migliori terze compagini della fase a gironi.

Inghilterra-Slovacchia viene trasmessa da Sky: gli abbonati all'emittente satellitare possono seguire la partita in diretta tv su Sky Sport ai canali 201, 202, 213 e 251. In streaming l'evento è disponibile su Sky Go e su NOW.- Telecronaca affidata a Massimo Marianella, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti, su Sky Sport e in streaming su NOW.Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Ct. SouthgateDubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Strelec, Haraslin. Ct. Calzona