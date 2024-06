Inghilterra, Southgate nel mirino della critica: dai cambi non fatti a quella strana frase su Phillips

Getty Images

Una vittoria e un pareggio, primo posto nel girone per l', una delle grandi favorite alla vittoria di Euro 2024 dopo la finale persa in casa contro l'Italia nel 2021. La classifica è positiva, ma forse lo è solo quella. Perché sia la vittoria per 1-0 sulla Serbia, sia il pareggio per 1-1 contro la Danimarca non hanno restituito agli inglesi l'immagine di una squadra in grado di primeggiare sulle grandi rivali per il titolo, Germania, Spagna e Francia su tutte., il commissario tecnico.- Il primo e maggiore capo d'accusa è il non utilizzo di, centrocampista offensivo del Chelsea che ha terminato la stagione con il secondo posto tanto nella classifica marcatori, quanto nella classifica degli assist, in Premier League. Non servirsi in assoluto di un giocatore da, nemmeno a gara in corso, suona davvero strano. E questo vale, in tono minore, anche per Anthonydel Newcastle, 12 gol e 11 assist. Ma sugli esterni, tra, la concorrenza è ancora maggiore.

Ecco, a proposito di: la stellina del Manchester City non riesce a brillare come fa con Guardiola, e probabilmente la ragione è tattica:, mentre nel sistema dell'Inghilterra fa l'esterno puro. Contro la Danimarca non è andato oltre al palo nella ripresa, con anche un po' di sfortuna.Il terzino del Liverpool Alexander-Arnold sta venendo impiegato da centrocampista data la sua tecnica e la presenza di Walker sul fianco della difesa, ma questa soluzione non sembra soddisfare Southgate: per la seconda volta su due il ct inglese ha inserito Gallagher al suo posto, cercando una pressione maggiore. Tuttavia Alexander-Arnold aveva già creato tre occasioni ed era il giocatore che più volte aveva superato con i suoi passaggi le linee avversarie., si è spiegato Southgate. Phillips, cercato anche dalla Juventus in passato, non ha giocato bene al West Ham in prestito, ma veramente il problema dell'Inghilterra è la sua assenza, con tutto quel talento (compresi Mainoo e Wharton) in campo e in panchina?

