L'Inghilterra si ferma sul pari, Maupay se la ride: "It's coming home..."

Redazione Calciomercato

, attaccante francese del, non ha certo paura dei tifosi inglesi: dopo il pareggio per 1-1 su cui la Nazionale di Gareth Southgate si è incagliata contro la Danimarca, un altro risultato non del tutto soddisfacente dopo l'1-0 alla Serbia, Maupay ha postato un video diventato virale sui social con un comico di colore che se la ride imitando un conduttore di un telegiornale africano. La scritta, It's coming home, è eloquente: fa ridere pensare che, come bramato dagli inglesi, il calcio possa finalmente tornare a casa con prestazioni come quella di oggi.

Maupay era già stato sotto i riflettori, più che per i suoi gol, per la sua rivalità con il trequartista del Tottenham James Maddison, del quale aveva copiato in maniera derisoria l'esultanza con il gesto delle freccette per poi sbeffeggiarlo con un post sui social: "Ancora più gol e meno retrocessioni rispetto a Maddison", nonostante il Brentford avesse perso.