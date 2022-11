Inghilterra-Stati Uniti (calcio d'inizio alle ore 20 italiane in diretta su Rai1 e RaiPlay) è una gara valevole per la seconda giornata del Gruppo B ai Mondiali in Qatar. Si gioca all'Al Bayt Stadium di Al Khor. Gli inglesi sono partiti in sesta con una goleada all'Iran, mentre gli USA sono reduci dal pareggio con il Galles.



PROBABILI FORMAZIONI



INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane. CT: Southgate.



STATI UNITI (4-3-3): Turner; Dest, Zimmermann, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic. CT: Berhalter.



Arbitro: Jesus Valenzuela Saez (Venezuela), assistenti Jorge Urrego Martinez e Tulio Moreno, Yoshimi Yamashita (Giappone) quarto uomo, Soto e Gallo al Var.