Insigne: "Mi piacerebbe giocare nel Boca Juniors, De Rossi mi ha parlato della Bombonera. Maradona..."

Getty Images

. L’ex capitano e attaccante del, attualmente in forza al Toronto FC in MLS, ha svelato un desiderio della sua carriera: giocare con il Boca Juniors, in Argentina. Ai microfoni di del quotidiano Olé, Insigne ha parlato del suo rapporto con la figura di Diego Armando Maradona e non ha escluso la possibilità in futuro di trasferirsi in Sudamerica.“Ho 33 anni, sono molto vecchio (ride, ndr). Mi piacerebbe. Nella vita non si sa mai. Il tifoso argentino è come quello napoletano, è molto appassionato. Non so se un giorno giocherò in Argentina ma mi piacerebbe”.

“MI piacerebbe giocare nel Boca Juniors, come Daniele (De Rossi, ndr). Non guardo le partite per via degli orari, ma mi piace il Boca. La Bombonera è uno stadio incredibile. Una volta ho parlato con Daniele in Nazionale e so che ha una tifoseria incredibile”."Maradona è Maradona. Cerco sempre di divertirmi in campo, ma paragonarmi a Maradona no perché lui è stato il più grande. Mi piace guardare sempre video di Diego. Mi dispiace che non sia con noi perché, come dico sempre nelle interviste, per noi napoletani è il più grande. Nelle interviste ha sempre difeso i napoletani ed è un orgoglio che abbia giocato per noi”.