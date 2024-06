Croazia-Italia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty

Dopo la sconfitta contro la Spagna, condannata a vincere per evitare una prematura eliminazione dagli Europei. Novanta minuti per strappare il pass per gli ottavi di finale: uno spareggio per i balcanici che – a differenza degli azzurri che hanno a disposizione anche il pareggio per passare il turno, come secondi classificati nel Gruppo B – possono solo vincere per evitare una eliminazione al primo turno in questa rassegna, che porrebbe fine alla carriera in Nazione di Luka Modric, capitano della Croazia.

Partita: Croazia-Italia

Data: lunedì 24 giugno 2024

Orario: 21.00

Canale TV: Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213)

Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW TV

Sarà la Rai a trasmettere in diretta, in chiaro e gratis la sfida tra l'Italia e la Croazia: la gara sarà visibile su Rai 1 per la serata di lunedì 24 giugno 2024, con calcio d'inizio alle ore 21. Inoltre, la sfida sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. In streaming, invece, Croazia-Italia sarà visibile tramite l'app gratuita RaiPlay, scaricabile su una smart tv, ma anche su qualsiasi dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet), con l'alternativa del sito ufficiale, e su Sky Go, con l’opzione Now TV.

Spalletti, dopo la sconfitta contro la Spagna, è orientato a cambiare la formazione che ha giocato nelle prime due uscite ufficiali in Germania. Scamacca sarà al centro dell’attacco con Chiesa che agirà al suo fianco insieme a Zaccagni e a Frattesi che sarà avanzato sulla trequarti. A centrocampo è ballottaggio tra Jorginho – incolore in queste partite - e Fagioli. Cambi anche in difesa con Darmian che, con ogni probabilità, rileverà Di Lorenzo. In casa Croazia, invece, occhi puntati su Modric e Kramaric.

Livaković; Juranović, Šutalo, Gvardiol, Perišić; Modrić, Brozović, Kovačić; Majer; Petković, Kramarić. All. DalicDonnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Jorginho; Chiesa, Frattesi, Zaccagni; Scamacca. All. Spalletti . Ct: Spalletti