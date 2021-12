. Il capitano del Napoli è alle prese con un fastidio al polpaccio e qualche sintomo post vaccino dopo la terza dose, ma dovrebbe essere a disposizione di Spalletti in vista del posticipo di domenica sera contro il Milan; e intanto, fuori dal campo non si sblocca la trattativa legata al rinnovo del contratto in scadenza a giugno.al Corriere dello Sport: "Nel calcio può succedere tutto in dieci minuti. Non si può aspettare giugno". Parole che lasciano aperta ogni porta, un possibile epilogo che nessuno si aspettava. Anzi, uno sì: "Forse solo Lorenzo" svela il procuratore.- De Laurentiis ha messo sul piatto una proposta da 3,5 milioni di euro a stagione respinta dal suo entourage e dal giocatore, che attualmente guadagna circa 5 milioni: vorrebbero uno sforzo da parte della società per l'ultimo contratto importante di Lorenzo. "per la prossima stagione: "Il suo caso fa rumore perché è un top player e campione d'Europa, ma non sarà l'unico eventuale parametro zero" spiega ancora Pisacane, che fissa la deadline: "Quando si apre il mercato di gennaio bisogna trovare una soluzione".- Che potrebbe essere anche fuori dall'Italia, nonostante l'apprezzamento di Milan e Inter: ", anche se al momento è da escludere un trasferimento in MLS al Toronto: "Non ci sono mai stato" ammette l'agente, svelando che già mesi fa aveva contattato la società per discutere del contratto di Lorenzo. La risposta? "Qualcuno una volta mi ha detto: 'Ma dove vuoi che vada, Insigne?'. Credevano che nessuno potesse essere interessato a lui".